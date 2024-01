Olympia-Quali: Hockeyfrauen starten erfolgreich

Die deutschen Hockeyfrauen haben ihre erste Aufgabe auf dem Weg zum erhofften Ticket für Paris souverän gelöst. Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Ranchi/Indien setzte sich das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg im Auftaktspiel mit 3:0 (2:0) gegen Chile durch.

Beim Achter-Turnier reicht ein dritter Platz für die Teilnahme an den Sommerspielen.

Weiter geht es für den Favoriten in der Staffel A am Sonntag (10.00 Uhr) gegen Japan, zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Dienstag (07.30) Tschechien. Kommen die „Danas“ ins Halbfinale, haben sie gleich zwei Chancen für die erfolgreiche Qualifikation.