Taekwondo: Brandl hat ersten deutschen Startplatz sicher

Die frühere WM-Dritte Lorena Brandl hat den ersten Startplatz für das deutsche Taekwondo-Team bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) sicher. Wie der Weltverband World Taekwondo bestätigte, erhält die 26-Jährige über ihre Weltranglistenposition in der Klasse über 67 kg das Ticket für die Wettbewerbe im Grand Palais in der französischen Hauptstadt.