Basketball: Gute Olympia-Chance trotz klarer Niederlage

Die deutschen Basketballerinnen haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris trotz der klaren Niederlage gegen Australien noch selbst in der Hand. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht. Verliert Serbien beim Qualifikationsturnier in Belem gegen die überragenden Australierinnen, reicht der DBB-Auswahl im letzten Spiel der Vierergruppe gegen Gastgeber Brasilien sogar eine Niederlage mit maximal sechs Punkten.