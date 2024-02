Bolero von Sarajevo: Eistanz-Paar verzückt bei Olympia die Welt

Ein Meisterwerk für die Ewigkeit

Am 14. Februar 1984 steht die olympische Welt für vier Minuten und 28 Sekunden still. In Sarajevo zeichnen Jayne Torvill und Christopher Dean ihren legendären Bolero aufs Eis.

Schrieben Olympia-Geschichte: Christopher Dean und Jayne Torvill

