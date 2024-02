International Fußball: Olympia-Ticket fix! Argentinien schlägt ärgsten Rivalen

Argentiniens U23-Fußballer haben im direkten Duell mit Brasilien das Ticket für die Sommerspiele in Paris gelöst. Die Albiceleste, Goldmedaillengewinner von 2004 und 2008, besiegte die Brasilianer im venezolanischen Caracas am Sonntag 1:0 (0:0) und sicherte damit einen der zwei südamerikanischen Startplätze für das olympische Turnier vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Hauptstadt.