DFB-Frauen gerüstet für Elfmeterschießen: "Läuft ganz gut"

Beim Showdown um Olympia könnte es für die deutschen Fußballerinnen ins Elfmeterschießen gehen - laut Horst Hrubesch hat sich das DFB-Team vorbereitet. "Wenn man das manchmal nach dem Training so sieht, läuft das ganz gut", verriet der Interims-Bundestrainer vor dem kleinen Finale der Nations League in den Niederlanden am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) und schmunzelte.