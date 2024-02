DOSB "zufrieden" mit Bilanz bei Jugendwinterspielen

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat zum Abschluss der Jugendwinterspiele in Gangwon ein überaus positives Fazit gezogen. „Sportlich hat Team D das bisher beste Ergebnis bei Winter Youth Olympic Games eingefahren“, sagte Chef de Mission Olaf Tabor: „Mit der Gesamtbilanz aus zahlreichen persönlichen Bestleistungen, 46 Platzierungen unter den besten acht Athlet*innen ihres Jahrgangs weltweit und insgesamt 20 Podestplätzen sind wir zufrieden.“

Mit neun Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen schloss das deutsche Team den Medaillenspiegel hinter Italien (11/3/4) auf Rang zwei ab, das letzte Gold holte am Abschlusstag die Langlauf-Mixed-Staffel um den dreifachen Medaillengewinner Jakob Moch. Es freue ihn besonders, dass die Medaillen "in verschiedensten Mannschaftsteilen errungen wurden", führte Tabor aus: "So fahren Aktive aus zehn Sportarten medaillendekoriert nach Deutschland zurück."