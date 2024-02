Olympia-Medaillen enthalten Stück des Eiffelturms

Sämtliche Medaillen der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris werden mit einem Originalstück des Eiffelturms verziert. Jede der insgesamt 5084 Plaketten in Gold, Silber und Bronze enthalte im Zentrum ein sechseckiges Stück Eisen, das einst Teil des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt war, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.