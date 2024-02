Rund 400.000 Euro: Beamons Olympia-Gold versteigert

Fast eine halbe Million Dollar für eines der begehrtesten Erinnerungsstücke der olympischen Geschichte: Bei der Versteigerung von Bob Beamons Goldmedaille von den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt gewann ein Gebot in Höhe von 441.000 Dollar (rund 407.000 Euro). Die Leichtathletik-Ikone hatte damals im Weitsprung mit seinem Satz auf 8,90 m den wohl spektakulärsten Weltrekord der Sportwelt erzielt.

„Es ist Zeit für mich, die Medaille weiterzugeben“, hatte der 77 Jahre alte Beamon vor der Auktion am Donnerstag bei Christie‘s in New York gesagt: „Eine Auktion ist eine herausragende Art, die Medaille der Öffentlichkeit zu präsentieren.“ Zu seinen genaueren Beweggründen, sich von dem Goldstück zu trennen, äußerte er sich nicht.