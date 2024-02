Leichtathletik-Idol hört auf: "Mein Sohn braucht mich"

Family first: Die jamaikanische Weltklasse-Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce (37) beendet nach den Olympischen Sommerspielen in Paris ihre Karriere.

Das kündigte die dreimalige Olympiasiegerin und zehnmalige Weltmeisterin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview an. „Mein Sohn braucht mich“, sagte Fraser-Pryce dem US-amerikanischen Magazin Essence. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen.