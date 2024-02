Thomaidis glücklich: "Viel Talent und Basketball-IQ"

Leonie Fiebich als Topscorerin

Drei Teams aus der Vierergruppe A erhalten einen Startplatz für Paris, mindestens dieser eine Sieg musste dafür her. Am Samstag (21.00 Uhr MEZ) wartet auf die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Australien der auf dem Papier schwerste Brocken, am Sonntag (24.00/beide kostenfrei bei MagentaSport) geht es zum Abschluss gegen Gastgeber Brasilien.