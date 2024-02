US-Turnstar Douglas feiert Comeback nach acht Jahren

Die dreimalige Turn-Olympiasiegerin Gabby Douglas aus den USA feiert nach fast acht Jahren Wettkampfpause ihr Comeback. Wie die 28-Jährige bei NBC mitteilte, wird sie am 24. Februar beim Winter Cup in Louisville/Kentucky antreten. Douglas‘ Ziel ist die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August).