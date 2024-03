"Freue mich mega": Neugebauer legt im Zehnkampf los

Gut zwei Wochen nach seinem deutschen Hallen-Rekord legt Leo Neugebauer (23) nun auch im Zehnkampf los - und will bei den Texas Relays an seinem College in Austin Schwung für die Olympischen Spiele in Paris aufnehmen. "Olympia steht für mich über allem", sagte Neugebauer dem SID, "die größte Bühne überhaupt". Was er als WM-Fünfter in Budapest verpasst hat, hofft Neugebauer in vier Monaten in Paris nachzuholen: "Mein Traum wäre es, dort eine Medaille zu gewinnen. Das wäre sehr, sehr cool."