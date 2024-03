Geisenberger mit emotionalem Abschied von Norbert Loch

Die sechsmalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat ihren langjährigen Trainer und Förderer Norbert Loch in einer emotionalen Nachricht auf ihrem Instagram-Kanal in den Ruhestand verabschiedet.

"Wir haben so viel zusammen erlebt und Erfolge feiern können, die wir glaube ich beide nicht für möglich gehalten hätten", schrieb die 36-Jährige, die den scheidenden Rennrodel-Bundestrainer seit 28 Jahren kennt: "Wir haben uns gestritten und wieder vertragen, wir haben gelacht und gefeiert. Du warst ein unglaublich wichtiges Puzzleteil in meinem sportlichen Leben und ich werde nie vergessen, was du für mich persönlich und für den Rodelsport generell getan hast."