Kalte Dusche gegen Kroatien: Handballer bangen um Olympia

Kalte Dusche gegen Kroatien: Deutschlands Handballer müssen um das Olympia-Ticket bangen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor beim Qualifikationsturnier in Hannover gegen den kroatischen EM-Elften mit 30:33 (10:16) und steht damit unter Zugzwang. Nach dem 41:29-Erfolg zum Auftakt gegen Algerien steht das deutsche Team nun bei 2:2 Punkten.

Verliert die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Dyn) gegen Österreich, finden die Olympischen Sommerspiele im Sommer wohl ohne deutsches Männerteam statt. Bester deutscher Werfer am Samstagnachmittag vor 10.099 Zuschauern war erneut Renars Uscins mit acht Treffern. Sebastian Heymann sah sieben Minuten vor Schluss wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Die Kroaten, die seit einigen Wochen vom früheren Bundestrainer Dagur Sigurdsson betreut werden, haben die Olympia-Teilnahme mit nunmehr 4:0 Punkten so gut wie sicher. Den zweiten Spieltag des Quali-Turniers beschließen am heutigen Samstagabend Österreich und Algerien (beide 0:2 Punkte). Nur die besten zwei Teams sind in Paris dabei.