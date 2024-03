Kipchoge: Olympia-Marathon wird nach Kiptum-Tod "anders"

Kenias Lauf-Ikone Eliud Kipchoge sieht den Marathon bei den Olympischen Spielen in Paris nach dem Unfall-Tod seines Landsmanns und Weltrekordlers Kelvin Kiptum überschattet. "Es wird jetzt ein wenig anders", sagte der 39-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Tokio-Marathon am Sonntag: "Die Erwartungen an das Rennen waren hoch."