Nachhaltigkeit: Olympia und EM sollen "Standard schaffen"

Olympia-Gastgeber Frankreich und EM-Ausrichter Deutschland wollen im kommenden Sommer ein Beispiel geben und „große internationale Sportveranstaltungen schaffen, die verantwortungsbewusster, solidarischer und nachhaltiger sind“. Dies sagte Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und kündigte an: „Wir sind dabei, eine gemeinsame Erklärung zu erarbeiten.“

Diese Erklärung solle die "Grundlage für einen deutsch-französischen Sportsommer mit gemeinsamen Werten" bilden, sagte die 45-Jährige und führte aus: "Olympia in Paris und die Fußball-EM in Deutschland sind einzigartige Gelegenheiten, um in Europa einen neuen Standard für große internationale Sportveranstaltungen zu schaffen."