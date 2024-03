NBA-Profi Hartenstein: Olympia-Teilnahme "unwahrscheinlich"

In der diesjährigen NBA-Saison glänzt Isaiah Hartenstein als Abräumer unter dem Korb, mit einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris rechnet der deutsche Basketballer aber nicht. „Natürlich würde ich gern Nationalmannschaft spielen. Aber es muss alles passen. Ich kann auch verstehen, dass jetzt die Jungs spielen, die in den letzten Jahren immer gespielt haben“, sagte der Center der New York Knicks der Bild am Sonntag.