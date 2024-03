Olympia: Mehr Social-Media-Rechte für deutsche Sportler

Die deutschen Sportlerinnen und Sportler bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) erhalten im Vergleich zu bisherigen Olympia-Ausgaben mehr Rechte bei der Vermarktung über die Sozialen Medien. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, „können deutsche Athletinnen und Athleten mit ihren Smartphones nun auch kurze Videos in den Olympischen Stätten und von der Eröffnungs- und Schlussfeier aufnehmen und diese in ihren Social-Media-Accounts verwenden, solange dies nicht zu Werbezwecken erfolgt.“