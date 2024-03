Olympia-Quali: Handballer starten mit Kantersieg gegen Algerien

Pflicht erfüllt, Paris vor Augen: Deutschlands Handballer sind mit einem Kantersieg in ihre Olympia-Mission gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang Außenseiter Algerien zum Auftakt des Qualifikations-Turniers in Hannover mit 41:29 (16:13) und ging den ersten Schritt in Richtung der Sommerspiele in Frankreich.