Österreich, Slowenien und Friaul planen Olympia-Bewerbung

Österreich, Slowenien und Italien denken über eine gemeinsame Bewerbung für die Olympischen Winterspiele nach 2034 nach. Dies kündigte der Präsident der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien, Massimiliano Fedriga, nach einem Treffen mit der slowenischen Außenministerin Tanja Fajon in Triest an.

"Ich bin mit diesem Vorschlag einverstanden. Es ist eine ausgezeichnete Idee, dass sich Italien, Österreich und Slowenien gemeinsam bewerben", sagte Fajon. Die gemeinsame Bewerbung würde höchstwahrscheinlich Sportstätten von Tarvis in Friaul, Villach und Klagenfurt in Österreich sowie von Kranjska Gora und Planica in Slowenien betreffen.