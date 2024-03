Rio 2016: Urteil gegen Olympia-Chef aufgehoben

Als Begründung für die Rücknahme gab das Gericht an, dass der damals zuständige Richter nicht über die rechtliche Kompetenz verfügt habe, im Fall zu entscheiden. "Der Richter hat sich von Anfang an um einen Fall gekümmert, der nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fiel", sagte Nuzmans Anwalt Joao Francisco Neto der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.