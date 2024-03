Trainerverband fordert Kurswechsel in Sportpolitik

Deutschlands Top-Trainer fühlen sich in den Mühlen zwischen Politik und organisiertem Sport zermahlen und fordern in der Debatte um das Sportfördergesetz einen raschen Kurswechsel. Präsident Holger Hasse vom Berufsverband der Trainerinnen und Trainer im deutschen Sport (BVTDS) sieht die sportliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in Gefahr und zieht knapp vier Monate vor den Olympischen Spielen auch einen Trainerstreik in Betracht.

"In Deutschland wollen wir immer alles überregulieren. Und dort, wo das Geld gebraucht wird, im Leistungssport, kommt es nicht an", sagt Hasse: "Im Gesundheitswesen, in Pflegeberufen, im Bildungsbereich - da ist es ähnlich. Gesellschaftlich haben wir ein großes Problem in Deutschland." Hasse appelliert deshalb an die Politik: "Steckt das Geld in den Sport. Und zwar dorthin, wo es wirklich ankommt. In die Athleten und Athletinnen, in die Trainerinnen und Trainer. Wenn wir bald keine gut ausgebildeten und motivierten Trainer mehr haben, werden wir nicht vorankommen. Ob uns der Aufbau von weiteren Institutionen wirklich zu besseren sportlichen Leistungen im internationalen Vergleich führt, bezweifle ich."