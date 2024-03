Vor Olympia: Basketball-Weltmeister zweimal gegen Frankreich

Deutschlands Basketball-Weltmeister treffen in der Olympia-Vorbereitung noch ein zweites Mal auf Gastgeber Frankreich. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mitteilte, geht es zwei Tage nach dem ersten Test am 6. Juli in Köln für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Montpellier erneut gegen die Franzosen, die unter anderem mit NBA-Supertalent Victor Wembanyama aufwarten könnten.