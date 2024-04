Bis Olympia 2028: Hockey-Bundestrainer verlängern Verträge

Der deutsche Hockey-Bund (DHB) plant langfristig mit seinen beiden Bundestrainern. Weltmeister-Coach Andre Henning (Männer) hat seinen Vertrag ebenso vorzeitig bis 2028 verlängert wie Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg. Beide sollen ihren Posten mindestens bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles bekleiden - unabhängig von den Ergebnissen der Teams bei Olympia in Paris.

Der ehemalige erfolgreiche Vereinscoach Henning hatte den Posten des Männer-Bundestrainers 2022 übernommen. Schon früh krönte er seine Laufbahn mit dem Titel bei der Weltmeisterschaft in Indien Anfang vergangenen Jahres und der Auszeichnung zum Welttrainer. Henning sei "glücklich mit der Entwicklung, die wir bisher gemacht haben", sagte der 40-Jährige: "Wir haben noch so viel Potenzial, das wir in Zukunft ausschöpfen können."