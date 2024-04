Deutsche Fechter mit kleinstem Olympia-Aufgebot seit 1956

Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) reist mit dem kleinsten Aufgebot seit 68 Jahren zu den Olympischen Spielen in Paris. Beim Qualifikationsturnier in Differdingen/Luxemburg ließen die vier deutschen Athletinnen und Athleten die letzte Chance auf Tickets für den Sommer ungenutzt. Damit sind Florettfechterin Anne Sauer und Säbelspezialist Matyas Szabo die einzigen Starter der einstigen Medaillenbank in Paris.

{ "placeholderType": "MREC" }

Larissa Eifler scheiterte am Sonntag erst im Säbel-Halbfinale an der Bulgarin Joana Ilijewa (13:15). Marco Brinkmann (Degen), Alexander Kahl (Florett) und Alexandra Ehler (Degen) blieben am Wochenende dagegen chancenlos. Sechs kontinentale Teilnehmerplätze wurden in Luxemburg vergeben, nur die Sieger der jeweiligen Teildisziplin lösten noch ein Olympia-Ticket.