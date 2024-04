DHB: Gaugisch hofft weiter auf Einsatz von Grijseels

Ein Einsatz von Spielmacherin Alina Grijseels für die deutschen Handballerinnen beim Start ins Viererturnier um die Olympia-Teilnahme ist weiter offen. „Es entwickelt sich Stunde für Stunde, wir haben eine tolle medizinische Abteilung, die sich um sie kümmert“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch am Dienstag. Es werde immer besser. „Ob es aber für ein Pflichtspiel reicht, werden wir erst in zwei Tagen sehen.“

Am Donnerstag (17.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) muss die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Neu-Ulm gegen Slowenien ran. Für das Spiel gebe es einen Plan „mit und ohne“ Grijseels, so Gaugisch. Den Gegner zeichne „hohe individuelle Qualität und ein schlauer Trainer“ aus.