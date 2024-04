Dreisprung-Weltrekordlerin Rojas nicht in Paris dabei

Dreisprung-Weltrekordlerin Yulimar Rojas aus Venezuela muss schweren Herzens auf ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris (26. Juli bis 11. August) verzichten. Wegen einer Achillessehnenverletzung am linken Fuß verpasst sie damit die Chance, drei Jahre ihrem Triumph in Tokio erneut Olympiagold zu gewinnen.