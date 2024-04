Fechten: Kahl und Ehler verpassen letzte Olympiachance

Florettfechter Alexander Kahl und Degenfechterin Alexandra Ehler haben ihre letzte Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris nicht genutzt. Kahl (Hanau) schied beim letzten Olympia-Qualifikationsturnier in Differdange/Luxemburg im Viertelfinale aus, für die Leverkusenerin Ehler war im Achtelfinale Endstation. Nur die Sieger in den jeweiligen Disziplinen lösen das Ticket für die Sommerspiele (26. Juli bis 11. August).