James, Durant, Curry: Team USA mit Starpower nach Paris

Bereits am Dienstag hatten ESPN und The Athletic unter Berufung auf ungenannte Quellen elf Namen genannt, den noch offenen Platz erhielt wie dabei prognostiziert Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers). Von der WM-Endrunde im Vorjahr, bei der die NBA-Stars im Halbfinale am späteren Weltmeister Deutschland scheiterten, sind nur noch Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) und Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) dabei.

Für die USA zählt nur die Goldmedaille

Die USA treffen bei den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) in Gruppe C auf Serbien, Südsudan und den Gewinner des Qualifikationsturniers in Puerto Rico. Kurz vor dem Turnier testet das US-Team in London gegen Weltmeister Deutschland (22. Juli)