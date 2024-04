Kanuslalom: Augsburger Trio begleitet Funk nach Paris

Ein Augsburger Trio begleitet Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) zu den bevorstehenden Sommerspielen in Paris. Einen Tag nach Funk löste ihr Kajak-Kollege Noah Hegge in den abschließenden Rennen der nationalen Olympia-Ausscheidung in Markkleeberg am Sonntag ebenso das Ticket in die Seine-Metropole wie der zweimalige Olympia-Medaillengewinner Sideris Tasiadis und Elena Lilik. Hegge und Lilik nehmen vorbehaltlich ihrer Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erstmals an Sommerspielen teil.