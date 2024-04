Keine akute Terrorgefahr für Olympia in Paris

Die französischen Sicherheitsbehörden sehen derzeit keine konkrete Terrorgefahr für die Olympischen Spiele in Paris. Das sagte Sportministerin Amelie Oudea-Castera am Mittwoch dem Fernsehsender France 2. Daher solle die Eröffnungsfeier am 26. Juli wie geplant vor Hunderttausenden Menschen auf der Seine stattfinden, allerdings gebe es einen Plan B.