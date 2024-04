Keine Fechter aus Russland oder Belarus in Paris

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) werden keine russischen oder belarussischen Fechter auf die Planche gehen. Wie der Europäische Fecht-Verband EFC am Dienstag mitteilte, ist die Frist für die Anmeldung zum Qualifikationsturnier am Wochenende in Differdingen/Luxemburg abgelaufen, ohne dass sich Athletinnen und Athleten aus Russland oder Belarus eingeschrieben hätten.