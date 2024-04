Leichtathletik führt Preisgeld für Olympia-Medaillen ein

Nicht nur Prestige, auch Geld: Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics belohnt den Gewinn olympischer Goldmedaillen bereits ab den Sommerspielen in Paris mit 50.000 US-Dollar.

Leichtathletik führt Preisgeld ein

Diese Initiative von World Athletics beinhaltete auch die feste Zusage, "das Preisgeld auf einer gestaffelten Ebene auf die Gewinner der olympischen Silber- und Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2028 in LA auszuweiten", teilte WA in einem Statement am Mittwoch mit.