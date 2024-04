"Medaille gewinnen": Sabally mit großen Zielen zu Olympia

Die DBB-Frauen haben sich erstmals für die Sommerspiele und qualifiziert bekommen es in der Olympia-Vorrunde in Lille mit den USA, Japan und Belgien zu tun. "Ich gehe in dieses Turnier, um eine Medaille zu gewinnen. Aber das geht Schritt für Schritt", sagte Sabally, die in der WNBA für die Dallas Wings spielt und bei der EM im Vorjahr (sechster Platz) nicht dabei war.