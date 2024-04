Nike enthüllt deutsches Olympia-Outfit

Knapp dreieinhalb Monate vor dem Start der Olympischen Spiele hat Nike das Outfit veröffentlicht, mit dem die deutschen Leichtathleten in Paris auf Medaillenjagd gehen werden. Wie ein Posting der Leichtathletik-Newsseite CITIUS MAG auf Instagram zeigte, werden Malaika Mihambo, Leo Neugebauer, Gina Lückenkemper und Co. in einem gelb-rot gesprenkelten Shirt auftreten.