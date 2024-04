Olympia: DOSB und DBS verkünden Partnerschaft mit TikTok

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gehen bei ihrem Versuch, junge Menschen für die Spiele zu begeistern, neue Wege. Im Auftrag der Verbände wurde am Mittwoch die Kooperation zwischen TikTok und der Deutschen Sport Marketing (DSM) verkündet. Den Fans sollen künftig exklusive Einblicke in den Alltag ihrer Sporthelden geboten werden.

Im Rahmen der Kooperation sollen Sportfans "einzigartige Einblicke" in die Olympischen Spiele in Paris erhalten, die vom 26. Juli bis zum 11. August stattfinden. Auch die Paralympics 2026 in Mailand/Cortina sind in der Partnerschaft inbegriffen. Geplant ist, eine Microsite in die TikTok-App zu integrieren. Follower könnten sich auf "exklusive Hintergrundgeschichten und jede Menge Emotionen" freuen.