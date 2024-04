Olympia: Weikert hofft auf "Rückenwind" für Bewerbungspläne

DOSB-Präsident Thomas Weikert möchte mit dem deutschen Team aus Paris nicht nur Olympiamedaillen mitnehmen, sondern auch Schwung für eine mögliche deutsche Bewerbung. „Erfolgreiche Spiele“ im Sommer in der französischen Hauptstadt „können unseren Plänen Rückenwind verleihen“, sagte Weikert in einer Presseaussendung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Donnerstag: „Ich erwarte eine gute Stimmung im Gastgeberland und ich erwarte nachhaltige Olympische und Paralympische Spiele mit Vorbildfunktion.“