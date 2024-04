Olympisches Feuer an Frankreich übergeben

Das Olympische Feuer ist während einer feierlichen Zeremonie an Frankreich übergeben worden. Tony Estanguet, Präsident des Organisationskomitees für Paris 2024, übernahm die Fackel im Panathinaiko-Stadion in Athen. Am 16. April war sie in Olympia entzündet worden.

Nach einer Übernachtung in der französischen Botschaft in Athen wird die Flamme am Samstag ihre Reise nach Frankreich antreten. Erstmals auf französischem Boden wird das Olympische Feuer dann am 8. Mai zu sehen sein und von Olympiasieger Florent Manaudou getragen werden. 2012 hatte er über 50 Meter Freistil die Goldmedaille in London geholt.