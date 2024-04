Schwimmen: Braunschweig knackt Olympianorm

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat kurz vor den Deutschen Meisterschaften die Einzelnorm für die Olympischen Spiele geknackt. Der 26-Jährige lag am Samstag bei den Berlin Swim Open in 53,48 Sekunden über 100 m Rücken unter den für Paris benötigten 53,74 Sekunden. Wenig später gewann Braunschweig auch das Finale am Abend.

"Das freut mich natürlich", sagte Braunschweig und fügte mit Verweis auf die nationalen Titelkämpfe (25. bis 28. April) in der Hauptstadt an: "Jetzt will ich nächsten Donnerstag aber unbedingt noch zwei Topzeiten ins Becken packen."