Stäbler: Sadulajew-Suspedierung „alternativlos“

Durch Abdulraschid Sadulajews Ausschluss von der Qualifikation für die Olympischen Spiele fehlt in diesem Sommer in Paris aller Voraussicht nach der Top-Favorit im Ringen. Der Weltverband UWW ( United World Wrestling) begründete die Entscheidung im Fall des 27 Jahre alten Russen mit „neuen Informationen über seine Unterstützung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland“.

Bei SPORT1 reagiert der ehemalige deutsche Weltklasseringer Frank Stäbler (u.a. dreimaliger Weltmeister) mit Verständnis auf die Suspendierung des zweimaligen Olympiasiegers, allerdings habe ein Titel in Paris ohne die Teilnahme Sadulajews „weniger Glanz“.

„Aus meiner Sicht ist das die einzig richtige Entscheidung. Entweder ziehst du das bei den russischen Sportlern ganz durch, dass es ohne Ausnahme für alle gilt, oder du lässt es“, zeigt sich der 34-Jährige einverstanden mit dem Entschluss. „Deswegen finde ich die Entscheidung korrekt, denn es gibt offensichtlich diese Verbindungen zwischen Sadulajew und Putin und er unterstützt seine Propaganda-Zwecke. Also ist die Entscheidung alternativlos.“

Sadulajew „eines der Gesichter unserer Sportart“

„Viele haben sich in der Vergangenheit schon gewundert, warum er noch kämpfen durfte. Es ist in der Ringerszene bekannt, dass Sadulajew Putin sehr, sehr nahe steht“, so Stäbler weiter, der das bisherige Wegsehen des Verbandes mit der Wichtigkeit Sadulajews für den Sport verbindet: „Er ist eben auch eines der Gesichter unserer Sportart.“