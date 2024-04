Tischtennis: Boll für siebte Olympia-Teilnahme vorgeschlagen

Für Boll ist Paris das erklärtermaßen letzte große Ziel seiner Karriere. Der Düsseldorfer schien vor Jahresfrist nach einer monatelangen Schulterverletzung schon aus dem Rennen, kämpfte sich aber auch durch einen Turniersieg im Januar in Doha wieder unter die Top 30 an die Spitze heran.

Tischtennis-Ikone steigt in elitären Zirkel auf

Boll steigt im Fall seiner voraussichtlichen Nominierung in einen höchst elitären Zirkel auf: Vor dem Fahnenträger der deutschen Olympia-Mannschaft bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro und vierfachen Medaillengewinner nahmen bisher nur die Olympiasieger Ralf Schumann (Schießen/1988-2012) und Ludger Beerbaum (Springreiten/1988-2008 und 2016) siebenmal für Deutschland an Sommerspielen teil. Boll gehörte 2000 in Sydney erstmals zum deutschen Olympia-Team.