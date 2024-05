3x3-Qualiturnier in Debrecen: Letzter Weg nach Paris

Gut drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen 3x3-Basketballteams ihre letzte Chance auf die Qualifikation. In Debrecen/Ungarn werden bei Frauen und Männern am Wochenende jeweils drei Tickets vergeben, insgesamt 32 Mannschaften spielen ab Donnerstag um einen Startplatz für das Highlight des Jahres in Frankreich.

Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Luana Rodefeld und Marie Reichert waren zuletzt in Utsunomiya/Japan im Halbfinale gescheitert, nur der Turniersieger bekam beim Event einen Platz für Paris. In Debrecen ist dasselbe Quartett für den Deutschen Basketball Bund (DBB) im Einsatz, in der Vorrunde geht es am Freitag gegen Tunesien (14.50 Uhr) und die Ukraine (17.05), am Samstag gegen Polen (15.15).