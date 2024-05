Bitteres Aus: Deutsche Leichtathletik-Hoffnung muss Olympia-Traum begraben

Die deutsche Leichtathletin Neele Eckhardt-Noack muss schweren Herzens ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen absagen. Die Dreisprung-Spezialistin gab auf Instagram bekannt, dass sie aufgrund einer Knieverletzung die Spiele in Paris diesen Sommer verpassen werde.

Eckhardt-Noack schrieb enttäuscht: „Meine olympische Saison hat leider ein Ende, bevor sie überhaupt angefangen hat. Seitdem ich mich im letzten Mai am Knie verletzt habe, habe ich jeden Tag daran gearbeitet, so stark wie möglich wieder zurückzukommen mit dem Ziel, bei meinen zweiten Olympischen Spielen in Paris in Bestform am Anlauf stehen zu können. Nach erneuter Verletzung muss ich nun akzeptieren, dass mein Knie derzeit keine Sprungbelastung verträgt und ich auf ärztliches Anraten das Knie in dieser Saison nicht mit Sprüngen belasten kann.“