Briefmarken-Serie für Olympia: Auch Stich als Künstler aktiv

Die Sporthilfe stellte die Briefmarken-Serie am Donnerstag gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und der Deutschen Post im Berliner Olympiastadion vor.

Das Gemälde „courage“ von Stich, der 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona gemeinsam mit Boris Becker die Goldmedaille gewann, zeigt in abstrakter Weise die Farben der olympischen Ringe. „In meinem Werk habe ich versucht, die Energie, die Olympischen Spiele vermitteln, das Vereinte und das Welt- und Sportlervereinende umzusetzen“, so Stich.