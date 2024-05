DOSB-Medaillenziel für Paris: "Platz neun verteidigen"

Torsten Burmester, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), hat einen Platz unter den ersten Zehn im Medaillenspiegel als Ziel für die Olympischen Spiele in Paris ausgegeben. "Wir haben Platz neun zu verteidigen, waren unter den Top 10. Und da wollen wir bleiben", sagte Burmester dem SID am Dienstagabend bei einem Werkstattgespräch der CDU-Landtagsfraktion im Deutschen Sport & Olympia Museum in Köln.