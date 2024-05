Karriereende von Dalera nach Paris? "Habe ich noch nie gesagt"

Die deutsche Spitzenreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat Gerüchte über ein angeblich beschlossenes Karriereende ihrer Wunderstute Dalera nach den Olympischen Sommerspielen zurückgewiesen. Dass ihre 17 Jahre alte Trakehnerstute in Paris ihren letzten Wettkampf bestreiten werde, habe sie "noch nie in meinem ganzen Leben gesagt", stellte die zweifache Olympiasiegerin vor den deutschen Meisterschaften in Balve (6. bis 9. Juni) klar.