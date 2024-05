Nach Ausschreitungen: Fackellauf nicht durch Neukaledonien

Auf seinem Weg nach Paris wird das olympische Feuer eine geplante Station auslassen. Der Fackellauf durch Neukaledonien wurde am Samstag abgesagt, nachdem bei Ausschreitungen in dem französischen Pazifikgebiet sechs Menschen ums Leben gekommen waren.

Die Ankunft der Flamme war für den 11. Juni geplant, die französische Sportministerin Amelie Oudea-Castera sagte allerdings, dass „die Rückkehr zur Ruhe“ in dem Gebiet Vorrang haben müsse.

Die Wut über die umstrittene Wahlreform in Neukaledonien ist groß. Hunderte schwer bewaffnete französische Soldaten und Polizisten patrouillierten am Samstag in der Hauptstadt Noumea.