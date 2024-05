Olympia-Star stirbt im russischen Angriffskrieg

Vor sieben Jahren gewann Olexander Pjeljeschenko zum zweiten Mal in Folge die Europameisterschaft im Gewichtheben und war ein Jahr zuvor als Vierter ganz knapp an einer Medaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gescheitert. Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges ließ der Ukrainer seine Sportlerkarriere allerdings ruhen, um sein Land zu verteidigen. Nun wurde er getötet.