Olympischer Fackellauf in Frankreich gestartet

Der olympische Fackellauf auf französischem Grund hat am Donnerstagmorgen begonnen. Der frühere Fußball-Nationalspieler Basile Boli nahm das Feuer an Marseilles Wahrzzeichen Notre-Dame-de-la-Garde als Erster in Empfang. Am 26. Juli soll der Staffellauf für Paris 2024 in der französischen Hauptstadt enden.